CUPRA MARITTIMA – Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale cuprense, coadiuvata dalle varie associazioni locali, si prepara ad accogliere al meglio i tanti turisti che si recheranno a Cupra Marittima. Il calendario, coordinato dall’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Mario Pulcini, presenta diverse novità:

Si parte con l’iniziativa “La piazza dei bambini”, evento che ogni lunedì sera, presso la Piazza Possenti, farà divertire, tra laboratori e animazione, bambini e ragazzi. Il Folk Street Festival, evento musicale che si terrà il 30 giugno ed il primo luglio presso il Borgo di Marano, con la partecipazione di decine di artisti nazionali ed internazionali, il tutto accompagnato con le migliori birre del territorio facenti parti del brand Marche di birra. Dopo la pausa della scorsa stagione Cupra Marittima, tornerà ad essere invasa da centinaia di figuranti Romani con la Rievocazione storica “Artocria” evento che si terrà dal 20 al 22 luglio. Spazio ovviamente, anche alla cultura, con il Festival letterario “ Il Mare Dentro” evento che si terrà tra Cupra Marittima e Porto San Giorgio. A Cupra Marittima, l’evento ospiterà 6 incontri in 3 diverse serate e vedrà, tra gli altri ospiti, nella serata del 14 luglio, la presenza del noto attore Sebastiano Somma.

Non mancheranno gli appuntamenti con la gastronomia locale, dai bomboletti, le cozze, il pesce azzurro e la Cacciannaz. Spazio anche allo Street food, molto amato dai giovani, che porterà le sue cucine viaggianti presso il lungomare, nei giorni del 16,17 e 18 luglio. Ogni giovedì e sabato sera le vie del centro cittadino saranno popolate dai consueti Mercatini estivi, che a partire da luglio vedranno anche il Mercatino tipico della Calzatura esporre ogni Mercoledì sera.

Spazio infine, per le attività sportive con la festa dello Sport e le tante iniziative delle varie associazioni. Serate musicali e danzanti (ogni giovedì in Piazza Possenti) ci accompagneranno fino a settembre, dove come da tradizione, gli eventi si chiuderanno sulle note del CupraMusica festival.

