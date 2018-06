Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Autostrade per l’Italia segnala una coda di 3 chilometri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in autostrada nel pomeriggio del 13 giugno.

Incidente fra veicoli (auto-tir) sull’A14, direzione nord, fra San Benedetto e Grottammare. Sul posto, per i soccorsi, personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco. Anche un’eliambulanza per il trasporto di una persona al Torrette di Ancona per ulteriori cure. Altre due persone sono rimaste ferite e portate all’ospedale di San Benedetto.

Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio.

Autostrade per l’Italia segnala una coda di 4 chilometri tra Val Vibrata e Grottammare e consiglia il casello abruzzese per riprendere l’A14 per chi viene da Ancona e l’uscita sambenedettese per chi proviene da Pescara.

