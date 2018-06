GROTTAMMARE – Archiviata da poco la stagione agonistica con ottimi risultati sia per la prima squadra maschile al debutto nel massimo campionato regionale, che per la compagine femminile e l’under 19 del Calcio a 5, lo Sporting Grottammare si appresta ad affrontare nuove sfide per la stagione 2018/2019 già alle porte.

La prima squadra maschile, dopo aver lottato sino alla fine nello scorso campionato per un posto nei play-off, cercherà di confermarsi in serie C1, dove lo Sporting quasi sicuramente, salvo eventuali ripescaggi, sarà l’unica squadra a rappresentare il Piceno nella massima categoria regionale. Un campionato affascinante e competitivo in cui nella passata edizione la squadra del Presidente Giannetti Nicolino, costruita dal Ds Pomili Simone, da neopromossa ha recitato senza alcun dubbio il ruolo di sorpresa sfiorando i play-off e disputando un buon campionato al punto che alla resa dei conti c’è stato forse più rammarico che soddisfazione.

Questo a testimonianza delle ambizioni di una società che, seppur con i piedi ben saldati a terra, non ha nessuna intenzione di fermarsi ed anzi sta concretizzando progetti e investimenti importanti anche in merito alla gestione di strutture che consentirebbero di sviluppare un degno settore giovanile, sogno nel cassetto di patron Giannetti, convinto che il Futsal possa conquistare Grottammare e tutta la Riviera.

Proprio per avvicinare i ragazzi a questa meravigliosa disciplina e al fine di completare l’organico per apprestarsi ad iniziare la nuova stagione la società ha organizzato per venerdì 15 giugno e venerdì 29 giugno alle ore 18,30 presso il Centro Sportivo Tintoretto uno stage di calcio a 5 per ragazzi nati dal 2002 in poi, in presenza di qualificati istruttori FIGC che saranno a disposizione per avvicinare a questo sport chiunque avesse intenzione di provare una nuova avvincente sfid entrando dalla porta principale, quella serie C1 che rappresenta l’elite del calcio a 5 marchigiano a livello regionale e che lo Sporting Grottammare vuole continuare ad affrontare con passione, ambizione ed entusiasmo.

Per informazioni chiamare 335.6798112 e 366.3158208

