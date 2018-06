Cronaca partita: Leonardo delle Noci. Foto, Video e interviste: Gian Marco “Evo” Marconi e Carlo Fazzini. Organizzazione e coordinamento: Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco il secondo quarto di finale della serata del 13 giugno. Al Centro Sportivo Eleonora va in scena, dalle 22 e 30, la sfida, un “derby” portodascolano, fra Salaria e Ragnola. Entrambe le formazioni hanno avuto un percorso simile nel torneo dei quartieri qualificandosi entrambe al secondo posto, rispettivamente nei gruppi A e C.

Chi vince stasera va ad affrontare in semifinale la squadra che riuscirà a spuntarla nella sfida di domani alle 21 e 30 fra Albula Centro e Sant’Antonio, rispettivamente seconda e terza classificata nell’edizione 2017 del torneo.

Ecco le formazioni.

Salaria: Gabriele Marcozzi, Alessandro Palanca, Andrea Collini, Gioacchino Menzietti, Giancarlo Buonamici, Silvio Bartolomei, Luca Scartozzi, Marco D’Angelo, Matteo Quinzi, Alessio Marcozzi, Francesco Falasca Zamponi, Matteo Giostra. Allenatore: Gabriele Marcozzi.

Ragnola: Simone Capecci, Fabrizio Gasparrini, Devis Bandimarti, Gimmi Siliquini, Hata Maringlen, Marco Ottaviani, Michele Cataldi, Giacomo Evangelisti, Gianlorenzo Marozzi, Dario Di Fabio, Stefano Toppi, Mario Plaku. Allenatore: Marco Ottaviani.

Arbitro: Nicola Di Pierro

Risultato finale di Salaria-Ragnola: 6-3

Marcatori: 5′ Alessio Marcozzi (S), 6′ Giacomo Evangelisti (R), 7′ Alessandro Palanca (S), 4St’ Silvio Bartolomei (S), 15St’ Francesco Falasca Zamponi (S), 24St’ Giacomo Evangelisti (R), 25St’ Matteo Giostra (S), 25St’ Luca Scartozzi (S)

Ammoniti:

Espulsi:

PRIMO TEMPO Partita iniziata e in campo regna tanto equilibrio. Ragnola e Salaria non si risparmiano e le azioni di attacco sono da entrambe le parti numerose. Al 5′ Alessio Marcozzi porta in vantaggio gli orange fra l’esultanza dei suoi compagni in campo e panchina. Ma al 6′ Giacomo Evangelisti segna il gol del pareggio per Ragnola.

Salaria-Ragnola, azione di gioco del Quarto di Finale

Partita vibrante e ricca di emozioni fin dall’avvio. Al 7′ Alessandro Palanca riporta in vantaggio nuovamente Salaria. Un match pieno di colpi di scena. Continui capovolgimenti di fronte.

Pubblico presente al centro sportivo Eleonora durante Salaria-Ragnola

Sarà una partita lunga al Centro Sportivo Eleonora di Porto d’Ascoli e il buon pubblico presente assiste divertito al gioco espresso in campo dalle due compagini. Al 21′ Ragnola trova nuovamente il pareggio con Lorenzo Marozzi: siamo 2 a 2. Il match non ha un attimo di respiro. Da segnalare tuoni e lampi, in avvicinamento dall’entroterra. Al momento, per fortuna, non piove ma tira solamente del vento. L’arbitro fischia la fine del primo tempo, risultato in parità. Giusto così al momento. La seconda frazione sarà sicuramente “infuocata”.

SECONDO TEMPO Riprende il gioco e l’atmosfera in campo è elettrizzante non solo a causa del tempo che minaccia pioggia e temporali.

L’arbitro Nicola Di Pierro durante l’intervallo del match fra Salaria e Ragnola

L’arbitro Di Pierro, comunque, tiene a bada la situazione e la partita è comunque molto corretta. Al 4′ Salaria per la terza volta in vantaggio, a segno Silvio Bartolomei. Orange di nuovo avanti. Gasparrini, per Ragnola, coglie una traversa clamorosa dalla distanza fra lo stupore del pubblico.

Pubblico presente al centro sportivo Eleonora nonostante il maltempo in arrivo

Simone Capecci respinge una punizione insidiosa battuta da Salaria e tiene a galla i suoi compagni. Ragnola comunque attacca ma sbatte contro il muro “arancione”. I giocatori orange cercano il colpo del Ko e provano da tiri della distanza che però terminano a lato. Al 15′, però, Salaria segna la quarta rete con Francesco Falasca Zamponi.

Salaria-Ragnola, un’azione di gioco del secondo Quarto di Finale

Potrebbe essere una rete decisiva per la conquista della semifinale. Ragnola sembra aver accusato il colpo ma attacca comunque a testa bassa. Inizia a piovere al centro sportivo Eleonora. Le squadre ora appaiono un pò stanche: in effetti hanno speso molto fin dall’inizio del match, non si sono mai risparmiate e la fatica, giustamente, comincia a farsi sentire. Al 24′ Giacomo Evangelisti riaccende le speranze di Ragnola realizzando la terza rete ma pochi istanti dopo arriva l’uno-due micidale di Salaria: Matteo Giostra e Luca Scartozzi spingono gli orange in semifinale. L’arbitro fischia la fine della partita terminata 6 a 3, sotto la pioggia, per Salaria.

Intervista a fine gara, Marcozzi (Salaria) e Siliquini (Ragnola) commentano il post Quarto di Finale

E’ stato un match molto equilibrato ma alla fine ha pagato la compattezza di Salaria che ha guadagnato l’accesso alla semifinale del Trofeo Riviera Oggi. Ragnola eliminato, con qualche rimpianto, ma rispetto alla scorsa edizione sono stati compiuti passi in avanti. Bravi ugualmente, sarà per l’edizione 2019.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 85 volte, 71 oggi)