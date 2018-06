Nella sesta ed ultima giornata del girone di Serie B, arriva una vittoria fondamentale che consente al circolo rivierasco di giocarsi la salvezza nel play-out di domenica prossima, in programma a Torino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella sesta e ultima giornata del girone di Serie B, il Circolo Tennis Maggioni batte per 4 a 2 il Circolo Tennis Città dei Mille di Bergamo.

Dopo il 2-2 nei singoli, con vittorie di Attrice e Gabrielli, due fantastici doppi di Grossi Attrice e Melchiorre Gabrielli hanno consentito al circolo rivierasco di portare a casa la seconda vittoria e il quinto posto di un girone che si presentava proibitivo in partenza.

Ora l’appuntamento è per domenica a Torino, nel primo turno secco dei play-out. La vittoria significherebbe la permanenza in Serie B. La sconfitta porterebbe allo spareggio contro Recanati, in una sfida, andata e ritorno, che sarebbe decisiva.

