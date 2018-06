L’evento si terrà il 15 e 16 giugno in piazza delle Cooperative ed è stato organizzato dal comitato di quartiere e dall’associazione sportiva asd Dance Project

MARTINSICURO – Il comitato di quartiere “Anfiteatro” organizza per il 15 e 16 giugno l’evento “Il Giorno che mi piace” con danza, musica e spettacoli

Venerdì 15 e sabato 16 giugno il Comitato di quartiere “Anfiteatro” e l’Asd Dance Project, con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, organizzano l’evento “Il Giorno che mi piace” che si svolgerà in piazza delle Cooperative (in caso di pioggia presso il Palazzetto dello Sport). La manifestazione, con una forte connotazione artistica, prevede due giorni di laboratori creatici, arte, scrittura, “reading” in inglese, spettacoli, musica, danza e animazione varia.

“Proseguono le iniziative messe in campo dai Comitati di quartiere sul nostro territorio, un segnale di grande vitalità e che testimonia la collaborazione proficua tra Amministrazione comunale e territorio nella promozione di eventi che richiamino tanta gente nella nostra Città” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il Consigliere delegato ai rapporti con i Comitati di Quartiere, Umberto Tassoni, il Consigliere delegato allo sport, Alessandro Casmirri ed il Consigliere delegato al Commercio, Riccardo Fedeli. “Questa iniziativa, promossa dal Comitato di quartiere “Anfiteatro” in collaborazione con l’Asd Dance Project, rappresenta un grande tributo all’animo artistico di Martinsicuro e Villa Rosa e proporrà, nella splendida cornice di piazza delle Cooperative (nel Quartiere Anfiteatro), animazione e spettacoli di grande valore a testimonianza di quanto sia ricco e vario lo scenario artistico e culturale del nostro comprensorio”.

