SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 13 giugno si sta svolgendo, a San Benedetto, la presentazione della seconda edizione del torneo di padel “Riviera delle Palme” in programma il 18 giugno al Circolo Tennis Maggioni.

Alle 15 inizieranno le gare e alle 19 sono previste le finali. Ingresso libero

Lo scorso anno la competizione si svolse a settembre e raccolse un discreto successo per essere l’anno zero, a vincere fu la coppia Di Biagio-Di Livio (qui il recoconto).

Sono stati rivelati, alla presenza dell’assessore allo sport Pierluigi Tassotti ed i rappresentanti dell’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”, alcuni ospiti dell’edizione 2018. La lista è ancora in fase di aggiornamento ma qualche nominativo è stato fornito.

Ecco qui i nomi al momento rivelati: Luigi Di Biagio (Ct dell’Italia Under 21), Angelo Di Livio (ex giocatore di Juve e Fiorentina, ora opinionista), il brasiliano Aldair (ex calciatore della Roma, campione del mondo con la Nazionale Brasiliana nel 1994), Stefano Desideri (ex calciatore di Roma e Inter) e la novità Vincent Candela (ex giocatore della Roma e campione del mondo con la Nazionale Francese nel 1998)

L’evento dovrebbe avere la “copertura” di Sky Sport, come lo scorso anno, con la presenza dei giornalisti Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi.

Seguirà nelle prossime ore resoconto dettagliato sulla conferenza odierna di presentazione.

