La Frigo Tecnica Internazionale, Azienda italiana leader nella Refrigerazione Industriale, prevede 10 nuove assunzioni, avendo già oggi capitalizzato oltre 20 milioni di euro di commesse per il 2018.

Determinante per questa eccezionale perfomance, l’incarico ricevuto dal Gruppo Gabrielli di realizzare, a Monsampolo del Tronto (AP), una Piattaforma Logistica di 23.000 metri quadri refrigerati, sviluppante 2.400 KW frigoriferi, in grado di risparmiare annualmente 1.000.000 kwh di energia, quantitativo sufficiente a rifornire per circa un anno un centro abitato composto da un migliaio di cittadini.

Ripatransone 11 giugno 2018. Il raggiungimento di questi prestigiosi obiettivi, forse impensabili qualche anno fa, è il frutto delle attente scelte del Management Aziendale, che ha orientato prevalentemente la sua ricerca nella direzione del Risparmio Energetico.

Scelta che ha permesso alla Frigo Tecnica di garantire un Risparmio minimo del 30%, rispetto a un impianto a refrigerazione tradizionale.

A questo indubbio vantaggio competitivo, si somma il fatto che la Frigo Tecnica, utilizzando per i propri impianti refrigeranti, esclusivamente gas naturali, permette ai clienti, oltre al fatto di essere in linea con le direttive ambientali, di ottenere dal GSE un ulteriore contributo economico attraverso i Certificati Bianchi, in pratica incentivi per chi risparmia energia.

Questi eccezionali vantaggi competitivi, sono stati presentati a Trento il 9-10 giugno 2017 durante il Convegno “ Blue Refrigeration Economy” agli operatori della trasformazione alimentare e della logistica refrigerata da segnalare i top player italiani quali Orogel, Roncadin, Callipo.

Frigo Tecnica Internazionale, nell’ottica di affrontare il programmato sviluppo industriale, illustrato nel Convegno di Trento, ha pianificato di occupare nei prossimi mesi una decina di risorse qualificate, tra le quali, a brevissimo, 3 Ingegneri Meccanici.

Chi è la Frigo Tecnica Internazionale spa.

Fondata nel 1980 dall’imprenditore Giovanni Lucci con la partecipazione di Enzo Tassotti Vice Presidente, in questi anni di attività si è posizionata come azienda di riferimento nella Refrigerazione Industriale, realizzando impianti per le maggiori aziende del settore agro-alimentare e della GDO, sia a livello nazionale che internazionale, specialmente nella Penisola Arabica e oggi anche nell’Est-Europa.

Negli ultimi anni, con l’avvento alla Direzione Commerciale di Paolo Lucci, ottimo esempio di un programmato ricambio generazionale, il fatturato è cresciuto esponenzialmente, equamente diviso tra Italia ed Estero, con un Ufficio di rappresentanza a Dubai e prossimamente anche a Varsavia.

L’Azienda di Ripatransone si avvale di uno staff interno di qualificata ingegneria, con un rapporto di collaborazione consolidato con l’Università delle Marche, dalla quale assorbe talenti e con la quale sviluppa progetti innovativi.

Frigo Tecnica Internazionale spa

via Valtesino Km 4,500 63065 Ripatransone (AP)

tel. 0735 9151 fti@frigotecnica.com

