SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 16 giugno si svolgerà a San Benedetto del Tronto l’evento scientifico-divulgativo “Citius Altius Fortius – Come migliorare le prestazioni nello Sport e nel Fitness”.

Il congresso avrà luogo dalle 14 in poi presso la Sala Meeting Raffaello dell’Hotel Smeraldo ed è organizzato dalla Associazione scientifico-culturale no profit “Nutrage”. Questa associazione, nata quasi due anni fa nella nostra cittadina per opera di medici, biologi e professionisti della salute operanti nella nostra area, ha raccolto consensi ed adesioni sia in Italia che all’estero.

L’oggetto dell’evento è più specificamente l’attività fisica, intesa sia come fitness che come attività sportiva amatoriale ed agonistica, che da sempre rappresenta una dei pilastri per un corretto stile di vita salutare ed a favore della longevità.

Nel corso del congresso verranno presentate e dibattute alcune proposte innovative per migliorare le prestazioni nello sport e nel fitness, sulla base di recenti evidenze scientifiche e attraverso il contributo di qualificati ed esperti medici, biologi, terapisti e specialisti del settore, al fine di prospettare nuove soluzioni verosimilmente più efficaci e salutari per ottimizzare quelle che sono le prestazioni sportive e più in generale l’attività motoria.

Sarà una preziosa opportunità per approfondire alcune metodiche innovative, complementari rispetto a quelle più tradizionali (training fisico, nutrizione ecc.), che mirano a potenziare l’attività metabolica e muscolare necessaria per qualunque forma di attività fisica, dalla più occasionale a quella agonistica più spinta.

Insieme ad Attilio Cavezzi, chirurgo vascolare e presidente della associazione Nutrage, nonché dedito da alcuni anni alla ricerca scientifica e alla pratica della medicina della longevità, ci sarà Nicola Silvaggi già direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed oggi stimato trainer nell’ambito dello sport e del fitness, nonché Tomasetti Marco, Dottorato in Biochimica e Biofisica, che svolge attività di Ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Molti altri esperti arricchiranno il congresso affrontando le tematiche già riportate ed altre quali la diagnostica laboratoristica e gli elettromedicali di supporto per gli sportivi.

Si tratta in definitiva di un’occasione estremamente utile per medici, biologi, farmacisti e soprattutto per gli sportivi e gli amanti del fitness per fare una messa a punto delle nuove opportunità offerte dalla scienza per ottimizzare le prestazioni sportive e il mantenimento di una forma fisica corretta.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nutrage.eu.

