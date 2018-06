Per il titolo interregionale allo stadio Adriatico di Pescara in occasione della finale dei play off della serie C. Battuta Borgo Solestà di Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Stella del Mare “for special” vince ancora e conquista il titolo di Campione Regionale 2018 di IV Categoria FIGC (campionato nazionale di calcio a 7 per disabili). Sabato prossimo 16 la sfida contro il Livorno “for special” per il titolo interregionale allo stadio Adriatico di Pescara in occasione della finale dei play off della serie C.

Si è concluso, presso il campo sportivo Sportland di San Filippo Neri, il Campionato marchigiano che ha visto i giallo-oro sambenedettesi vincere anche l’ultima gara in calendario contro Borgo Solestà di Ascoli Piceno con il punteggio di 7-3. Un percorso netto di sei vittorie su altrettante gare disputate per i ragazzi “speciali” allenati dal tecnico Paolo Rosati che davanti ad un folto pubblico non ha deluso le attese confermandosi squadra ammazza campionato.

Al secondo posto si è classificata Montepacini Fermo; al terzo posto Borgo Solestà Ascoli; al quarto Porto Potenza Picena. Al termine delle gare Pierluigi Tassotti (assessore allo sport) ed Ivo Panichi (vice Presidente regionale FIGC Marche) hanno premiato tutti i partecipanti complimentandosi per la buona riuscita della manifestazione.

Ora si inizia a lavorare già per preparare il prossimo Campionato che partirà ad ottobre. Tante le nuove realtà che, visto il successo della prima edizione, si inseriranno nel nuovo torneo Figc che probabilmente unirà le Marche con il vicino Abruzzo, poiché l’obiettivo è quello di arrivare a 12 squadre partecipanti.

Felicissimo Andrea Fioretti titolare della azienda Idea Pallet, main sponsor di questo progetto “speciale” portato avanti egregiamente dalla società Stella del Mare. “Faccio i complimenti ai ragazzi per il titolo regionale conquistato –dice Fioretti- ora ci aspetta il Livorno e sono certo che ci faremo trovare pronti per superare anche questo nuovo ostacolo. Io e la mia famiglia siamo fieri di aver appoggiato questo progetto di sport e disabilità ed oggi vedere al campo tutte queste persone felici, sia che abbiano vinto o che abbiano perso, mi ha convinto ancora di più della scelta fatta qualche tempo fa. Qui si vedono e si toccano con mano i veri valori dello sport spesso dimenticati, è stata una gioia partecipare a questa festa”

“In pochi mesi –aggiunge il direttore generale della Stella del Mare prof.Roberto Ciferni- abbiamo fatto tantissimo, iniziando per gioco con qualche ora settimanale di volontariato. Ed ora andremo allo stadio Adriatico di Pescara ospiti della Lega Pro che ci premierà prima della finale play off Siena-Cosenza, sarà una esperienza bellissima per i nostri ragazzi, dentro uno stadio vero pieno di spettatori, purtroppo non ci sarà la Samb, sarebbe stato veramente il massimo”.

La Stella del Mare, composta da laureati in scienze motorie che operano nel mondo dell’infanzia, cerca sempre nuovi ragazzi “speciali” da inserire nei vari sport. Chiunque fosse interessato può richiedere info su: www.stelladelmare.org. “Ragazzi speciali, uscite dall’ombra e venite a giocare con noi”.

Questa la formazione: Roberto Napoli, Luca Marcelli, Pietro Del Gran Mastro, Marco Pasini, Roberto Pisani, Dennis Aloisi, Lorenzo Troiani, Stefano Pignotti, Fabrizio Lilli, Vincenzo D’Angelo, Alessio Laghi, Giacomo Neroni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)