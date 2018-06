SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 11 giugno sono iniziati i lavori di spandimento di ghiaia per la sistemazione delle strade vicinali ad Acquaviva Picena. Ad annunciarlo è il primo cittadino Pierpaolo Rosetti.

“È giusto e doveroso rispondere il più celermente possibile alle richieste dei cittadini ed agli obblighi di manutenzione delle strade, anche con un solo ufficio tecnico ed un solo operaio, così come è giusto accettare le critiche – afferma il sindaco in una nota – Altrettanto giusto è fare osservazioni ponderate e non tanto per far apparire l’amministrazione disattenta alle strade vicinali affermando che da sei anni non viene fatta manutenzione (n.d.r., in riferimento alle recenti polemiche di Acquaviva Futura)”

Rosetti aggiunge: “Dal 2012 ad oggi sono stati spesi oltre 80 mila euro per interventi di manutenzione delle strade bianche attraverso fornitura di ghiaia e spandimento mediante grader, oltre a diversi interventi di somma urgenza, in particolare dopo il maltempo di inizio 2017 in Via Santa Caterina, Via Sibilla e Via Maiella”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 24 oggi)