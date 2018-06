L’imbarcazione, con a bordo 629 persone, si è vista negare l’accesso dal neo Governo per lo sbarco in Italia. L’approdo è previsto in Spagna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Allo scalo sambenedettese, dalle 19 del 12 giugno, si sono radunati studenti dell’associazione Robin Hood e del sindacato Cgil Ascoli.

Motivo del raduno e della protesta, la vicenda Acquarius. L’imbarcazione, con a bordo 629 persone, che si è vista negare l’accesso dal neo Governo per lo sbarco in Italia. L’approdo è previsto in Spagna.

“Presidio volto ad andare contro questa politica restrittiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha deciso di chiudere i porti” dichiarano gli studenti.

“La Cgil di Ascoli Piceno aderirà e parteciperà per manifestare il proprio sdegno per quanto sta accadendo in queste ore: i diritti umani universali, salvaguardati dal diritto internazionale e dal diritto marittimo, oltre che naturalmente dalla nostra Costituzione, sono calpestati” afferma il sindacato.

Alcuni striscioni affissi durante il raduno fra cui anche quelli di Emergency e Comitato Antirazzisti Piceni. Su quello dell’associazione studentesca campeggia la scritta: “Restiamo umani, aprite i porti”.

