MONSAMPOLO DEL TRONTO – Torna anche questo anno il “Torneo D’lu Paes”. La seconda edizione della competizione di calcio a 5, si svolgerà durante la Festa di San Mauro, dal 2 al 28 luglio, e sarà riservata ai residenti e agli ex-residenti del comune di Monsampolo del Tronto.

Le partite, due ogni serata, alle 20.30 e alle 22.30, si svolgeranno presso il tappeto in erba sintetica, situato nella Nuova Stazione Stella. Grande novità di questa edizione sarà la presenza di un “Torneo Junior”, diviso in 3 categorie ed aperto a tutti: under 9, under 11 ed under 14. Le gare si giocheranno dalle 18.30 alle 22.30.

Le iscrizioni sono aperte presso la sede Vis Stella (Ex Comune) dall’11 al 20 giugno. Per ulteriori informazioni: Guido 3284253403; Loris 3477847225.

