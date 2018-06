MONTEPRANDONE – “Fermento Marchigiano” colleziona per il secondo anno consecutivo l’ennesimo successo e manda in archivio la seconda edizione, registrando un incremento sia nel numero dei visitatori che nelle vendite.

Nonostante il tempo incerto l’8 giugno per la prima giornata (qui il resoconto), in molti hanno partecipato alla manifestazione che ha visto le vie e le piazze del borgo storico di Monteprandone protagoniste di una vera e propria full immersion nel gusto, un viaggio alogastronomico che ha portato a conoscere, anche quest’anno, i sapori del territorio e a valorizzare le eccellenze del territorio e la tradizione della cucina marchigiana.

Sabato 9 (qui l’altro resoconto) e domenica 10 giugno moltissimi i visitatori giovani, famiglie, appassionati e non che hanno potuto godere del buon cibo, delle ottime birre artigianali, della musica e di un’atmosfera di gioia, civiltà e cultura, socialità e partecipazione.

Un tripudio di profumi e sapori a cui si sono perfettamente sposate le note effervescenti delle migliori e conosciute band locali che hanno fatto da colonna sonora. Oltre 2 mila bicchieri di birra serviti dai vari punti di spillaggio dei 12 birrifici presenti, dov’è stato possibile scegliere fra un’ampia selezione di tutto ciò che il panorama brassicolo può offrire ad accompagnare le deliziose specialità culinarie preparate dalle migliori attività locali tra cui ristoranti, botteghe alimentari, macellerie, gelaterie, forni.

Un’esperienza gastronomica unica, dalla carne al pesce, dal dolce al salato: olive all’ascolana DOP – formaggio pastellato alla birra – panino con la porchetta- panino con ciauscolo – roast-beef con tartufo – lasagnetta saputa – alici fritte in salsa di soia – tonno e spada marinati – seppie con piselli – panino ignorante– panino tricolore – taralli alle erbe – muffin al formaggio – fricandò – pesche “mbriacona” – heidi cake- gelato alla birra – cioccolata – cocktail alla birra.

Grande partecipazione ed entusiasmo dei più appassionati alle degustazioni guidate e ai laboratori ospitati presso Palazzo Parissi e tenuti dal docente Luca Di Saverio, Unionbirrai Beer Taster e giudice al concorso Birra dell’anno. Molto interesse inoltre hanno suscitato le mostre d’arte allestite in spazi creati per l’occasione a cura dell’artista Nazareno Luciani, la mostra fotografica “OktoberMess”, proposta dalla monteprandonese Alessia Spina e le originali creazioni artigianali esposte al Mercatino di Giggetta.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa seconda edizione – ha affermato Stefano Barbizzi, Presidente dall’Associazione no profit Le Due Porte ideatrice e organizzatrice in collaborazione con l’Associazione di birrifici artigianali marchigiani Marche di Birra– È stato bellissimo animare Monteprandone e riscoprire un borgo vivo e pieno di gente. Ci auguriamo di poter ripetere quest’esperienza perché Monteprandone e le Marche hanno bisogno di buone iniziative, di spirito propositivo e della stretta collaborazione del settore pubblico e privato per far rivivere il nostro centro storico e promuoverlo aprendosi ad un nuovo potenziale mercato turistico”.

Molto soddisfatti anche per il successo della “Eagle Fun Race”, la corsa amatoriale organizzata in collaborazione con la Palestra Eagle di San Benedetto del Tronto che ha visto la partecipazione di oltre 60 persone tra uomini, donne, nuclei familiari e gruppi di amici che si sono messi in gioco e hanno condiviso con lo spirito giusto un percorso ad ostacoli tra le colline marchigiane prima di assaporare e degustare le specialità culinarie e brassicole di Fermento Marchigiano.

“Un appuntamento che potrà diventare parte integrante del programma ufficiale delle prossime edizioni” dice Stefano Barbizzi.

Il successo di Fermento Marchigiano continua a crescere anche sul web: nei giorni della manifestazione i like alla Fan page ufficiale di Facebook sono aumentati del 15% con più di 10 mila interazioni tra like, condivisioni e post sulla pagina.

