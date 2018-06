Iniziati a dicembre e poi interrotti a causa della stagione invernale e delle basse temperature che non consentono la posa dell’asfalto

TERAMO – Sono ripresi i lavori di sistemazione sulla provinciale Atri-Pineto, iniziati a dicembre e poi interrotti a causa della stagione invernale e delle basse temperature che non consentono la posa dell’asfalto. “Saranno terminati in poche settimane – dichiara il consigliere provinciale Giuseppe Cantoro – e interesseranno quasi l’intero tratto della 28 dall’uscita dell’autostrada verso Atri”.

L’appalto, oltre 800 mila euro, comprende anche la sistemazione della provinciale che dal bivio di Notaresco, dalla rotonda autostradale della Teramo-Mare, sale a Cologna Paese. In questa zona, come specifica il consigliere delegato alla viabilità, Mario Nugnes: “i lavori avranno inizio appena terminati quelli sulla 28, quindi fra pochi giorni, si tratta di una sistemazione molto attesa per le pessime condizioni della strada che durante la stagione estiva vede triplicare la il flusso di traffico. Con il ribasso di gara, infine, completeremo i lavori sulla provinciale 20 del Borsacchio dove abbiamo già sistemato alcuni tratti”.

