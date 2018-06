SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prenderà il via giovedì 14 giugno l’iniziativa allestita da Cooperativa Sociale DLM e Teatro delle foglie denominata “Summer Yoga” a San Benedetto

Si tratta di lezioni gratuite di yoga all’aperto finalizzate all’armonia ed al benessere del corpo e della mente curate dall’insegnante Eugenia Brega.

Sono tre gli appuntamenti settimanali, tutti i giovedì dalle 7,30 alle 8,30 presso lo stabilimento Poseidon & Nettuno (in via San Giacomo 34 a partire dal 14 giugno), tutti lunedì dalle 19 alle 20, a partire dal 18 giugno, presso gli spazi aperti dell’Hotel Pineta (in via dei mille 103), tutti i mercoledì dalle 18,30 alle 19,30, a partire dal 20 giugno presso lo spazio piscina dell’Hotel Fenix in via Martucci 2.

Le lezioni di yoga rientrano nel progetto “Laboratori territoriale di prevenzione del tumore al seno”, programma realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano. Per maggiori informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: 3358119319 e teatrodellefoglie@alice.it oppure visitare il sitowww.cooperativemarche.it.

