SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Oggi, 12 giugno 2018, noi di Robin Hood insieme alla CGIL di Ascoli Piceno ci ritroveremo al porto ittico di San Benedetto alle ore 19 per un presidio volto ad andare contro questa politica restrittiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha deciso di chiudere i porti lasciando alla deriva 629 persone nell’Aquarius per tre giorni”.

Questa, in una nota, la decisione del’associazione studentesca e del sindacato sullo spinoso caso dell’imbarcazione “rifiutata” dal Governo e approdata successivamente in Spagna con a bordo oltre 600 migranti nordafricani: “Noi siamo di San Benedetto ed è per questo che abbiamo scelto il porto come posto per il presidio: vogliamo aprire i porti e non chiuderli. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.

