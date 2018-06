Quattro squadre per due posti ai quarti di finale. Una serata da dentro o fuori al Centro Sportivo Eleonora. Mercoledì e giovedì i quarti di finale mentre sabato le due semifinali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quattro squadre per due posti ai quarti di finale. Una serata da dentro o fuori aspetta stasera i quartieri Mare, Ponterotto, Sentina e Sant’Antonio che si danno battaglia per non abbandonare il Trofeo Riviera Oggi, il primo torneo di calcio a 5 riservato ai quartieri di San Benedetto.

Al Centro Sportivo Eleonora, dunque, dalle 21 e 30 spazio agli spareggi. Questo il programma:

MARTEDI 12 GIUGNO

ORE 21 e 30 SPAREGGIO NUMERO 1 (Migliore Terza Vs Migliore Quarta): MARE – PONTEROTTO

ORE 22 e 30 SPAREGGIO NUMERO 2 (2^ Terza Vs 3^ Terza): SENTINA-SANT’ANTONIO

Da domani, invece, al via i quarti di finale con le sfide fra Marina Centro e Agraria e Salaria contro Ragnola. Giovedì tocca invece alle vincenti di stasera che affronteranno, rispettivamente i quartieri Paese Alto e Albula Centro. Sabato le semifinali.

