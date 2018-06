Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli. Il motociclista, classe 1953, è stato portato al Pronto Soccorso

MONTEPRANDONE – Sinistro all’alba del 12 giugno, intorno alle 6.30.

A Centobuchi, in zona Fosso dei Galli, si è verificato uno scontro fra moto e trattore.

Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli.

Il centauro, classe 1953, residente nell’entroterra, è stato portato in ospedale per le cure mediche. Dalle prime indiscrezioni per fortuna non avrebbe riportato gravi conseguenze.

