MISANO – Dal 3 al 9 giugno 2018 si è svolta a Misano presso il Palasport comunale la ventunesima edizione del prestigioso trofeo internazionale di pattinaggio artistico a rotelle denominato “Filippini International 2018” che ha visto la partecipazione di 147 squadre con oltre 850 iscritti provenienti da 17 Nazioni e 51 province d’Italia diverse. L’intera kermesse è stata trasmessa in diretta streaming.

Il gruppo agonistico della Diavoli Verde Rosa ha ottenuto brillanti risultati. Alessandro Girolami ha debuttato conquistando la medaglia d’argento nella categoria Promotional Espoir 2005 maschile; Kevin Bovara si è classificato al 4° posto nella gara della categoria Cadetti maschile vinta dallo Spagnolo Hector Diez Severino, Campione Europeo in carica. Le fantastiche quattro atlete della categoria Giovanissimi 2009 hanno condotto una gara impeccabile; questi i risultati: Valentina Piciacchia 7°, Asia Cretone 14°, Noemi Fares 15°, Elena Girolami 25° su 42 atlete. Ionni Allegra si è piazzata al 6° posto nella categoria Giovanissimi 2010 femminile. Soddisfatti i tecnici Ivan Bovara e Laura Marzocchini e il preparatore atletico Alessandro Fratalocchi per la competitività dimostrata in questo importante appuntamento internazionale.

Il prossimi appuntamenti sono con i Campionati Nazionali Uisp in svolgimento a Calderara di Reno dall’8 al 18 giugno e con il Trofeo delle Regioni, vero e proprio Campionato Italiano, riservato alle migliori tre atlete delle categorie Giovanissimi ed Esordienti di ogni regione, che si svolgerà a Mirandola a partire dal 14 al 18 giugno 2018.

