MONTEFIORE – Il CSI Montefiore si è laureato campione 2017/18 categoria Open. Dopo aver chiuso la stagione regolare al quarto posto, i ragazzi capitanati da Massimo Federici hanno dato il meglio di loro nei playoff dove hanno offerto prestazioni via via sempre più convincenti fino alla finalissima, disputata mercoledì 7 giugno al Palazzetto dello Sport di Piane di Morro, dove hanno avuto la meglio sul Sant’Egidio C5 col punteggio di 7-2.

Grande soddisfazione per il Presidente Stefano De Carolis che ha visto i suoi ragazzi raggiungere la vittoria che mancava ormai da qualche anno: “Sono veramente contento per la vittoria del campionato, sia per la società ma soprattutto per i ragazzi che hanno condotto una stagione regolare sempre nelle prime posizioni e guadagnando l’accesso ai playoff con una giornata d’anticipo. Agli spareggi, poi, abbiamo dato il meglio di noi. Una grossa soddisfazione e un buon viatico per il torneo regionale che andremo ad affrontare il prossimo anno. Voglio ringraziare gli sponsor Imac e Onoranze Funebri Massimo Bocci che hanno supportato la nostra attività”.

L’anno del CSI Montefiore è stato impreziosito anche dal cammino della formazione Juniores che è arrivata fino alle fasi regionali perdendo la finalissima per l’accesso al torneo nazionale.

