SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno torna il Centro Estivo ricreativo organizzato dalla Cooperativa Capitani Coraggiosi, ma c’è un cambiamento, la nuova sede del centro estivo sarà la scuola elementare e dell’infanzia, il Plesso Ischia di via Marche 14.

Bambini e ragazzi, in età dai 3 ai 14 anni, potranno vivere, dal 9 luglio al 3 agosto, un’entusiasmante esperienza ludico-ricreativa all’insegna del divertimento e del rispetto reciproco, senza dimenticare l’assunzione dei propri impegni e lo stabilirsi di sane amicizie.

Qualcosa sta cambiando al centro estivo, preparatevi con la vostra super squadra all’incredibile raduno dei Supereroi. Tra Capitan America e Wonder Woman ci sarà da divertirsi tra amici. Ognuno di loro scoprirà di avere dei superpoteri.

Da quest’anno c’è una super novità: corsi tecnici settimanali! Sarà possibile iscriversi anche solo per una settimana e per ognuna di queste saranno attivi dei corsi tecnici a tema. Dal 9 al 13 luglio si terrà il corso Hero Boot Camp che è dedicato all’allenamento per supereroi con esercizi di abilità fisica, percorsi all’aperto e tanti giochi di squadra. Dal 16 al 20 luglio il Corso Comics and Heroes è interamente dedicato all’elaborazioni di fumetti in inglese; dal 23 luglio al 27 luglio il corso Hand and Craft, dedicato a laboratori manuali, pittura creativa, realizzazione di mantelli e armi dei supereroi. Dal 30 luglio al 3 agosto Tell Your Story, si incentrerà su il laboratorio teatrale e all’allestimento dello spettacolo finale.

Partecipando al centro estivo potrete anche usufruire della promozione “porta un amico” e dello sconto fedeltà.

Ogni iscritto che sceglierà di partecipare a centro estivo Capitani Coraggiosi riceverà un kit, al fine di portare sempre con sé la sua esperienza estiva e che all’iscrizione si quantificherà in uno zainetto e in una t-shirt.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 392 9172796 (Chiara Grazioli) e visitare il sito internet www.attivitaestive.com e per essere sempre aggiornati seguiteci sulla pagina Facebook “Attività Estive dell’Opera G.K. Chesterton” e sulla pagina Instagram “Centri Estivi 2018”.

