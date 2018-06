ACQUAVIVA PICENA – Oggi, 11 giugno, sono iniziati ad Acquaviva i lavori di completamento e riqualificazione dell’area verde di Via Falcone, realizzata nel corso del 2017 a cui seguirà l’installazione di alcuni nuovi giochi presso il Parco De Andrè.

Ad affermarlo il sindaco Pierpaolo Rosetti: “Abbiamo sempre ritenuto che la creazione di spazi verdi attrezzati sia importante per i residenti dei vari quartieri, come luoghi di incontro ed aggregazione, contrariamente a chi ha sempre sostenuto che le aree verdi sono troppo costose e non utili, definendo l’area di Via Falcone uno spot elettorale. Grazie ai cittadini che aiutano l’amministrazione nel mantenere il decoro e la pulizia di questi luoghi”.

