L’applicazione offre agli utenti la possibilità di sostare sulle strisce blu in modo facile e pratico, usando lo smartphone e superando così il problema delle monete che non bastano mai

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – myCicero, l’app diffusa su tutto il territorio nazionale con la quale è possibile pagare la sosta, acquistare i biglietti del treno e scoprire itinerari e orari dei mezzi pubblici direttamente dal proprio smartphone sbarca anche a San Benedetto del Tronto. Il servizio, già attivo in più di 80 città italiane, arriva in città grazie alla collaborazione con Azienda Multi Servizi Spa e il Comune di San Benedetto e si affianca al già esistente Easy Park.

L’applicazione offre agli utenti la possibilità di sostare sulle strisce blu in modo facile e pratico, usando lo smartphone e superando così il problema delle monete che non bastano mai. Il sistema consente di attivare e disattivare la sosta direttamente da app, riconoscendo la zona grazie alla localizzazione GPS e di conseguenza anche la tariffa da applicare.

Nel caso invece sia necessario rimanere più del dovuto, non c’è bisogno di tornare all’auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone. E chi non dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la piattaforma con una chiamata o un sms. Per utilizzare myCicero si deve solo scaricare l’app gratuita (disponibile per iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi a disposizione, dalla carta di credito, a Masterpass, al conto corrente (con Satispay), fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay. Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici in tutta Italia oltre ad acquistare i biglietti del treno.

“Muoversi ogni giorno può essere complicato per diversi motivi, – afferma Giorgio Fanesi, presidente di myCicero – ma myCicero permette di risolvere in modo pratico questi problemi e concentrarsi su tutto il resto. La comodità e la semplicità sono fattori fondamentali per gli utenti e che mettiamo al primo posto nello sviluppare il servizio”.

myCicero è un’azienda marchigiana che nasce come spin-off di Pluservice Srl, nata nel 1988 come software house ed arrivata a quasi 30 anni di attività, che oggi conta più di 250 clienti ed è leader indiscussa nei sistemi informativi integrati (ERP) nel settore della mobilità. Nel 2003 ha lanciato myCicero, la piattaforma di mobile payment più diffusa in Italia, per supportare l’utenza durante tutti i suoi spostamenti: dalla ricerca dell’area di sosta più vicina, al pagamento del parcheggio, dalla pianificazione del viaggio con i mezzi pubblici, all’acquisto del biglietto per treno, bus e metro, integrando anche bike sharing, navette, taxi e servizi turistici.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 98 volte, 98 oggi)