SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno abbattuti nella notte tra sabato e domenica prossime tre vecchi edifici lungo via Silvio Pellico all’incrocio con via Sigismondo Damiani. Si tratta di un complesso di fabbricati noto come “Area Formentini”.

Per lo svolgimento in sicurezza di un lavoro di simili dimensioni è necessaria la chiusura di un tratto di statale Adriatica.

D’intesa con le ditte che lo realizzeranno, dunque, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che chiude alla circolazione, sia degli automezzi sia delle persone, il tratto di via Silvio Pellico compreso tra via Campania e via Formentini (escluse dal divieto) dalle 21 di sabato 16 alle 11 di domenica 17 giugno (anche se si spera che i lavori possano concludersi prima). Chiuso anche il tratto finale di via Sigismondo Damiani.

Durante i lavori, i mezzi pesanti che provengono da sud, giunti a Ragnola dovranno svoltare a destra alla rotatoria “Carifermo” per poi utilizzare l’asse viale dello Sport – viale De Gasperi o il lungomare. I mezzi pesanti che provengono da nord invece saranno deviati su via D’Annunzio all’altezza di San Filippo Neri.

