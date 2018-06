E’ necessario definire nuove strategie progettuali capaci di descrivere livelli di alterazione crescente di preesistente e di definire i gradi di trasformazione in progressione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Evento di Das Andere.

“Alterazioni sul costruito. Osservazioni tra antico e nuovo” con i professori Ludovico Romagni e Roberta Petrucci, si svolgerà presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto il 20 giugno dalle ore 17 alle ore 20 e rilascerà 3 crediti formativi dall’Ordine degli architetti.

Breve abstract: è necessario definire nuove strategie progettuali capaci di descrivere livelli di alterazione crescente di preesistente e di definire i gradi di trasformazione in progressione: in tal modo possiamo distinguere sia le diverse categorie di manipolazione sia i soggetti attuatori.

Tuttavia, all’interno di uno scenario urbano in cui coesistono i frammenti incompiuti e abbandonati della città, vale a dire i rifiuti della storia identificati nei siti archeologici o nei ruderi dei monumenti, nonché le rovine del tardo Moderno, occorre interrogarsi sulla validità della distinzione fra le tradizionali categorie di intervento sulle preesistenze e sui nuovi innesti. Il tema di una reinterpretazione consapevole dei luoghi investiti dal recente sisma mostra livelli di complessità inediti e coinvolge il rapporto fra preesistenza pur mutilata e frammentariae nuovi interventi. La sfida si pone in tutta la sua complessità e guarda agli esempi del passato come riferimento su cui impostare nuovi temi di ricerca progettuale.

