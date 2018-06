Era già stata sindaco per due mandati fino al 2004. La sua lista “Uniamo Alba” stacca di 9 punti Città Viva del candidato Giuliano De Berardinis

ALBA ADRIATICA – Antonietta Casciotti si riprende Alba Adriatica. L’esito delle urne è stato chiaro: la città ha voluto riportare al proprio governo la ex sindaca che portò a termine due mandati fino al 2004. Un risultato netto per la sua lista Uniamo Alba che stacca di 9 punti Città Viva che aveva proposto Giuliano De Berardinis come candidato sindaco.

“Ridare unità a una città attualmente divisa – le parole del neo-sindaco – sarà il nostro primo e più grande obiettivo”.

Ecco i risultati definitivi:

Antonietta Casciotti (UniAmo Alba): 2.560 41,99%

Giuliano De Berardinis (Città Viva): 2.047 33,58%

Remo Saccomandi (Voi in Comune): 974 15,98%

Gabriele Viviani (Alba Popolare). 515 8,45%

