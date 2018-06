Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio il fine settimana a Fanano, in provincia di Modena, si conclude con due sconfitte e un pareggio

FANANO – Si spegne quasi sul nascere il sogno tricolore dell’Hc Monteprandone Under 17, fuori già nel girone eliminatorio alle finali nazionali. Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio il fine settimana a Fanano, in provincia di Modena, si conclude con due sconfitte e un pareggio.

Nel primo incontro, quello di venerdì mattina contro Schio, Monteprandone entra in campo teso e pure con qualche cerotto di troppo dopo la finale di Supercoppa Marche-Abruzzo disputata (e persa) precedentemente coi Lions Teramo. Nel primo tempo i verdi lottano alla pari, poi nella ripresa cedono per colpa di qualche episodio sfavorevole (36-28 il risultato in favore dei veneti).

Molte meno recriminazioni nellasfida del pomeriggio contro il Rapid Nonantola: gli emiliani si dimostrano ostacolo insormontabile per i campioni marchigiani e nonostante le prestazioni super di Campanelli e capitan Mattioli (rispettivamente 10 e 6 gol), l’Hc rimedia il secondo ko (30-39).

L’ultima gara, quella contro Mascalucia, conferma che il traguardo delle finali nazionali è meritato per Monteprandone. I siciliani, infatti, che avevani messo in seria difficoltà Nonantola e battuto Schio, sono costretti a rincorrere per tutta la gara. Ma nel finale Mascalucia si rifà sotto e chiude sul 39 pari. Straripante il solito Campanelli, autore di 14 reti.

Il commento di coach Vultaggio: “Sono felice di quanto i miei ragazzi hanno fatto vedere durante al stagione. Sono stati spettacolari, dando sempre il massimo. Vederli lottare contro avversari più forti, mi rende molto orgoglioso di questo gruppo. Spero che il campionato appena concluso possa rappresentare per tutti loro il trampolino di lancio per una grandiosa vita da sportivi della pallamano”.

Per la cronaca il tricolore Under 17 è andato ai lombardi di Cassano Magnago.

Di seguito i tabellini delle tre partite giocate dall’Under 17 a Fanano.

Schio-Hc Monteprandone 36-28

SCHIO: De Marchi, Gusi, Marangon 1, Bissaro, Giuriato 7, Sbabo 7, Bissacco, Facci 3, Cosmo, Maculan, F. Rizzi 4, Finello 1, Bonollo 1, Lollo 12. All.: A. Rizzi.

MONTEPRANDONE: A. Di Girolamo, Salladini, Parente 3, Campanelli 7, Khouaja, M. Di Girolamo, Funari 3, Curzi, Carlini 2, Lattanzi 4, Mattioli 9, Capocasa. All.. Vultaggio.

Arbitri: Vizzini e Guttadauro.

NOTA: parziale primo tempo, 14-11.

Hc Monteprandone-Rapid Nonantola 30-39

MONTEPRANDONE: A. Di Girolamo, Salladini 3, Parente 3, Campanelli 10, Khouaja, M. Di Girolamo, Funari 1, Curzi, Carlini 1, Lattanzi 6, Mattioli 6, Capocasa. All. : Vultaggio.

NONANTOLA: Pennisi 2, Dattoli 6, Sitta 1, Gollini, Cristiano 2, Rizzello 1, Kr. Kasa 4, Kl. Kasa 7, Nigro, Foresti 1, Magnoni 3, Monzani 8, Melchiorri 4, Giampaglia, Bertani. All.: Montanari.

Arbitri: Savarese e Calascibetta.

NOTA: parziale primo tempo, 14-21.

Mascalucia-Hc Monteprandone 39-39

MASCALUCIA: Seminara, Pappalardo 5, Cardullo 11, Xhethani 2, Cristaudo 8, Coppola, Villani, Cantone 1, Santonocito, L. M. Mineo 9, Bonanno 3. All.: A. N. Mineo.

MONTEPRANDONE: A. Di Girolamo, Salladini, Parente 7, Campanelli 14, Khouaja, M. Di Girolamo, Funari 2, Curzi, Carlini 4, Lattanzi 8, Mattioli 4, Capocasa. All.. Vultaggio.

Arbitri: Busolli e Lippolis.

NOTA: parziale primo tempo, 18-19.

