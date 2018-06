Servizio straordinario nella notte tra venerdì e sabato nell’ambito dell’operazione denominata “No Binge Drinkers On Haighway

TERAMO – La Polizia Stradale di Teramo, nell’ambito dei nuovi flessibili modelli organizzativi per il controllo massivo di utenti della rete autostradale nelle ore notturne a ridosso del fine settimana ai fini di un compiuto controllo di polizia a partire dalla verifica documentale e delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, ha effettuato su direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza un servizio straordinario nella notte tra venerdì e sabato nell’ambito dell’operazione denominata “No Binge Drinkers On Haighway”.

L’attività di controllo, che ha visto presenti nr. 4 autopattuglie ed il Dirigente Medico dell’Ufficio Sanitario della Questura, è stata effettuata all’uscita/ingresso del casello autostradale A/14 di Mosciano S.A./Giulianova.

Questi i risultati:

automezzi controllati nr. 98

persone identificate nr. 125

denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza nr. 2

denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente nr. 4

segnalati al Prefetto per uso personale di sostanza stupefacente nr. 1

documenti ritirati nr. 8

contravvenzioni elevate al C.d.S. nr. 11

veicoli sequestrati nr. 5

sostanze stupefacenti sequestrate gr. 32 (cannabis)

Tale presenza della Polizia di Stato nei pressi delle autostrade, coordinata e unitariamente orientata alla prevenzione degli incidenti stradali correlati all’alterazione delle condizioni psicofisiche dei conducenti per l’assunzione di sostanze psicoattive (alcool o sostanze stupefacenti), è volta a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tutela della sicurezza stradale.

I citati servizi di prevenzione verranno ripetuti nei prossimi fine settimana atteso anche l’avvio della stagione estiva che porterà ad un netto incremento del flusso veicolare, soprattutto dei giovani, in ambito autostradale.

