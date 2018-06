Il conducente del ciclomotore è stato portato in ospedale per le cure mediche

GROTTAMMARE – Nella serata del 10 giugno scontro tra veicolo e scooter.

È successo a Grottammare vicino via Marche. L’auto non si è fermata a prestare soccorso. Il conducente del ciclomotore è stato portato in ospedale per le cure mediche.

Per i rilievi e le indagini, i carabinieri stanno lavorando.

