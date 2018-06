In corsa la sola lista “Insieme per Controguerra” guida dal primo cittadino uscente. Ora si attende solo l’investitura ufficiale

CONTROGUERRA – Franco Carletta sarà ancora il sindaco di Controguerra.

Non è servito nemmeno aspettare la chiusura delle urna: alle 21 si era già raggiunto il quorum (50% più un votante). In corsa una sola lista “Insieme per Controguerra” guidata dal sindaco uscente Franco Carletta.

Ora si attende solo l’investitura ufficiale

