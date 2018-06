Sul posto il 118 ma per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi

GROTTAMMARE – Sinistro nel tardo pomeriggio del 10 giugno.

A Grottammare, nell’area del centro, si è verificato un impatto fra auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Un mezzo si è ribaltato dopo lo scontro. Sul posto il 118 ma per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)