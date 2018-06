ASCOLI PICENO – E’ arrivato il giorno del voto per i tre Comuni piceni che rinnovano la carica di sindaco e i consigli comunali. Seggi aperti da stamane alle 7 e che chiuderanno alle 23.

A Grottammare, in cui sono in corsa per la poltrona di primo cittadino Alessandra Manigrasso, Enrico Piergallini, Giuliano Vagnoni e Lorenzo Vesperini, alle 12 l’affluenza ha sfondato il muro del 21% attestandosi al 21,06, dato in crescita rispetto alle utlime amministrative in cui, alla stessa ora, votarono meno del 14% degli aventi diritto.

Le foto dei candidati sindaci di Grottammare alle urne

Enrico Piergallini e parte della sua squadra ai seggi. Sotto gli sfidanti Alessandra Manigrasso e Lorenzo Vesperini

A Castel di Lama il dato migliore, si sono recati al voto infatti finora il 21,86% degli aventi diritto, dato però al di sotto rispetto alle scorse consultazioni, in cui alla stessa ora la cittadina della Vallata fece registrare il 22%.

A Ripatransone il dato delle 12 parla di 20, 38%, praticamente l8% in più rispetto alle elezioni di un anno fa che, come noto non portarono al raggiungimento del quorum con il conseguente commissariamento dell’ente.

