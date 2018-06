ASCOLI PICENO – E’ arrivato il giorno del voto per i tre Comuni piceni che rinnovano la carica di sindaco e i consigli comunali. Seggi aperti da stamane alle 7 e che chiuderanno alle 23.

A Grottammare, in cui sono in corsa per la poltrona di primo cittadino Alessandra Manigrasso, Enrico Piergallini, Giuliano Vagnoni e Lorenzo Vesperini, alle 12 l’affluenza ha sfondato il muro del 21% attestandosi al 21,06, dato in crescita rispetto alle ultime amministrative in cui, alla stessa ora, votarono meno del 14% (13,86%)degli aventi diritto.

Le foto dei candidati sindaci di Grottammare alle urne

Enrico Piergallini e parte della sua squadra ai seggi. Sotto gli sfidanti Alessandra Manigrasso e Lorenzo Vesperini

A Castel di Lama il dato migliore, si sono recati al voto infatti finora il 21,51% degli aventi diritto, dato però al di sotto rispetto alle scorse consultazioni, in cui alla stessa ora la cittadina della Vallata fece registrare il 22%.

A Ripatransone il dato delle 12 parla di 20, 38%, praticamente l’8% (12,75% alla stessa ora) in più rispetto alle elezioni di un anno fa che, come noto non portarono al raggiungimento del quorum con il conseguente commissariamento dell’ente.

Il dato medio provinciale sull’affluenza alle 12 è del 21,08% mentre quello regionale (nelle Marche oggi al voto 16 comuni in totale) si attesta al 18,45%.

Un seggio a Grottammare

