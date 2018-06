A Marina di Massignano scontro fra bici e auto per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri con l’ausilio della Municipale di Cupra

CUPRA MARITTIMA – Altro sinistro nella mattinata del 10 giugno.

A Marina di Massignano scontro fra bici e auto in sosta per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri con l’ausilio della Municipale di Cupra.

Il ciclista, prima soccorso dal 118 giunto in ambulanza e stato portato in eliambulanza al Torrette di Ancona. È originario di Ascoli ma residente a Castel di Lama, classe 1947.

