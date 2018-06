MARTINSICURO – Presentato ufficialmente il 15° memorial automobilistico “Abramo Guercioni” organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Villa Rosa di Martinsicuro. Gli onori di casa sono stati fatti da Riccardo Guercioni, figlio del compianto Abramo (scomparso prematuramente), titolare della Guercioni Space di Villa Rosa il quale continua a sostenere il club per onorare la memoria del padre. Il Presidente, Dino Natali, nel corso della conferenza stampa, ha illustrato i due giorni dedicati alle rosse di Maranello. Sabato 16 giugno, dalle 14,00 alle 16,30, esposizione auto a Giulianova, verranno aperte le iscrizioni presso la segreteria ospitata nei saloni del Bar Asso di Picche in Viale Orsini.

Alle 17 le auto (circa 40 equipaggi provenienti dalle regioni del centro Italia), partiranno per le colline di Tortoreto, in località Terrabianca. Alle 18 la carovana rossa partirà lungo le colline per ridiscendere sulla costa da Tortoreto lido, attraversando Alba Adriatica, per terminare nel piazzale del Centro Commerciale La Torre di Villa Rosa di Martinsicuro. Alle 20,30, cena con gli equipaggi, gli iscritti del club e semplici appassionati, al ristorante Park Hotel di Villa Rosa (con oltre 120 soci, il club vibratiano, è la scuderia con più iscritti in Italia), con la partecipazione del duo cabarettistico marchigiano “Lando e Dino”.

Durante la serata saranno consegnati i quattro premi della 1° edizione Premio Autoscuola Agenzia San Flaviano dal patron e ideatore, Gabriele Barcaroli, i nomi scelti quest’anno sono stati: Gabriele Tarquini, pilota automobilistico; Gianfranco Mazzoni, giornalista di Rai Sport; Paolo Di Mizio, già giornalista Mediaset e scrittore e Ivan Capelli, pilota automobilistico-collaudatore e Presidente dell’ACI-Milano. I premi, personalizzati, sono stati realizzati dall’artista giuliese, Marco Lacomba, quest’ultimo sarà presente alla consegna dei premi. La giornata di Domenica 17 giugno, inizierà nelle Marche, nella parte alta di Grottammare, con inizio alle 8,30 con l’esposizione delle auto nella Piazza principale, a cura dell’Associazione Culturale Paese alto, rappresentata dal Vicepresidente, Antonio Pigniotti e dalla Consigliera, Alessandra Ficcadelli, i quali hanno organizzato per le 9,30 la visita guidata al locale museo e centro storico.

Alle 11 le auto lasceranno la cittadina marchigiana per il secondo percorso di regolarità per ritornare sulla costa attraversando San Benedetto del Tronto ed arrivare al piazzale del Centro commerciale La Torre di Villa Rosa di Martinsicuro. Alle 13,30, è previsto il pranzo sociale degli iscritti e partecipanti al raduno. Alle 15 premiazione alla presenza delle autorità cittadine. Grande soddisfazione dei comuni interessati all’evento motoristico, in particolar modo: Alessandro Casimirri, Assessore al Comune di Martinsicuro e Massimo Figliola, Consigliere del Comune di Tortoreto e delegato alle attività sociali.

