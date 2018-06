Per i blu la decidono Marco Ottaviani (doppietta), Stefano Toppi e Devis Brandimarte. I bianchi si giocheranno l’accesso ai quarti passando dallo spareggio di martedì sera

Cronaca partita: Carlo Fazzini. Video, foto e interviste: Gian Marco Marconi e Leonardo Delle Noci. Coordinamento e organizzazione Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima partita in assoluto dei gironi del Trofeo Riviera Oggi. Nel girone C Mare e Ragnola si giocano il 2° e il 3° posto nel girone. Una delle due andrà agli spareggi mentre l’altra andrà direttamente ai quarti.

Formazioni:

Mare: Giorgio Valentini, Andrea Perozzi, Nicholas Di Francesco, Emidio Giordani, Ferdinando Capriotti, Simone Felicetti, Giampaolo Bruni, Luca Capriotti, Paolo Scarpantoni, Michel Ciccolini, Biagio Narcisi, Cristiano Sestili. Allenatore: Ferdinando Capriotti.

Ragnola: Simone Capecci, Fabrizio Gasparrini, Devis Bandimarti, Gimmi Siliquini, Hata Maringlen, Marco Ottaviani, Michele Cataldi, Giacomo Evangelisti, Gianlorenzo Marozzi, Dario Di Fabio, Stefano Toppi, Mario Plaku. Allenatore: Marco Ottaviani.

Risultato Mare-Ragnola: 2-4

Marcatori: 6′ pt Di Francesco (M), 8′ pt Perozzi(M), 19′ pt Ottaviani (R), 25′ pt Ottaviani (R), 9′ st Toppi (R), 26′ st Brandimarte (R)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

primo tempo

La partita è molto equilibrata sin dall’inizio. Mare ha il pallino del gioco ma Ragnola tiene bene dietro con due difensori “rocciosi” come Fabrizio Gasparrini e Dario Di Fabio.

Le resistenze dei blu però durano poco e Nicholas Di Francesco porta in vantaggio Mare al 6′ minuto. All’8° Andrea Perozzi trova anche il raddoppio con un bel destro dal limite dell’area.

Quando la partita sembra indirizzata Mare ha un calo, complice anche il fatto che hanno oggi una formazione rimaneggiata, con appena sei convocati. E allora Ragnola si fa sotto, sfiora il gol con Toppi e Siliquini e alla fine trova il 2 a 1 con Marco Ottaviani al 19′. Prima della fine del primo tempo Ottaviani segna la sua doppietta personale ed è 2 a 2.

secondo tempo

Il secondo tempo riflette la fine del primo con Ragnola in crescita che si guadagna subito una punizione con uno scatenato Ottaviani. Solo un bell’intervento di Bruni, portiere dei bianchi, evita la rete. Al 5′ Biagio Narcisi prova a riportare sopra Mare ma una deviazione salva Ragnola: è solo angolo. Mare ci prova ancora una volta al 6′ ma Capecci, portiere dei blu, è bravo a rispondere in uscita bassa: adesso Ragnola soffre.

Ancora una volta però Ragnola riesce a trovare energie insperate e al 9′ segna il terzo gol del pomeriggio con Stefano Toppi: adesso è 3 a 2 per i blu che virtualmente sono secondi. Mare a questo punto si gioca le ultime carte del mazzo e prova a reagire giocando anche col portiere nella metà campo avversaria e alla fine crea qualche occasione importante con Fernando Capriotti. Ragnola si affida ai contropiedi e al 16 Devis Brandimarte ha una doppia occasione: prima serve un miracolo di Giampaolo Bruni per negargli il gol e poi lo stesso calciatore ragnolano mette di poco alto sulla respinta. Si resta 3 a 2 per Ragnola.

Mare ci prova e gioca tutta votata all’attacco. Ovvio esporsi ai contropiedi e stavolta Brandimarte si prende la rivincita: è suo il gol del 4 a 2. Finisce qui al 26′ dopo un minuto di recupero: Ragnola si qualifica ai quarti da seconda del girone C.

LE INTERVISTE

MARCO OTTAVIANI, DOPPIETTA OGGI, COMMENTA LA VITTORIA DEL SUO RAGNOLA

