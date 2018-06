Cronaca partita: Carlo Fazzini. Video, foto e interviste: Gian Marco Marconi e Leonardo Delle Noci. Coordinamento e organizzazione Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Albula Centro, prima in classifica, affronta Porto D’Ascoli Centro che rischia l’eliminazione diretta con zero punti nel Girone C. I rossi di Guerino Di Berardino però, per passare ai quarti di finale da miglior prima, devono vincere con 14 gol di scarto per sopravanzare in differenza reti l’altra regina del girone B: Paese Alto.

Albula Centro: Luigi Urbinati, Roberto Verdecchia, Vincenzo Sciarra, Andrea Santori, Andrea Nava, Ugo Ulissi, Alessandro Gabrielli, Simone Pellegrino, Francesco Partemi, Luca Massi, Luca Tirabassi, Mathias Luchizola. Allenatore: Antonio Di Battista.

Porto d’Ascoli Centro: Valter Amante, Giorgio Amante, Francesco Traini, Gino Micozzi, Nicola Bufo, Matteo Quinzi, Domenico Virgili, Federico Carminucci, Enrico Mazzoni, Emidio Menzietti, Marco Capponi, Andrea Santori. Allenatore: Sergio Niccolini.

Risultato Albula Centro-Porto D’Ascoli Centro: 20-1

Marcatori: 1′ pt Santori (A), 5′ pt Luchizola(A), 6′ pt Santori(A), 7′ pt Luchizola (A), 8′ pt Santori (A), 15′ pt Partemi (A), 16′ pt Luchizola (A), 21′ pt Santori (A), 21′ pt Verdecchia (A), 24′ pt Pellegrino(A), 4′ st Luchizola (A), 5′ st Traini (P), 5′ st Sciarra (A), 8’st Nava(A), 8′ st Sciarra (A), 12′ st Santori (A), 13′ st Luchizola (A), 21′ st Luchizola (A), 24′ st Pellegrino (A), 24′ st Nava (A), 25′ st Verdecchia (A)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

primo tempo

Le premesse per Porto D’Ascoli non sono delle migliori visto che i blu hanno 6 giocatori contati e giocano contro la prima della classe che vuole fare più gol possibili per passare il turno da prima “prima”, prendendo teorici vantaggi negli accoppiamenti dei quarti.

Sopo 6 minuti siamo già 3 a 0 con i rossi che segnano due volte con Andrea Santori e ancora con Mathias Luchizola. Al 7′ poi ancora l’argentino segna il 4° prima della tripletta di Andrea Santori: all’8° siamo 5 a 0 per Albula!

Al 15′ arriva il sesto gol dei rossi con Francesco Partemi e al 16′ pure il settimo con Luchizola che trova il destro vincente da fuori area. Albula, ormai è chiaro, ne vuole fare 14 per arrivare ai quarti da “regina” dei gironi. Tra il 16′ e il 21′ arrivano altri tre gol dei rossi a segno con Luchizola (3 gol oggi), ancora Santori (poker) e Roberto Verdecchia: 9-0 quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Prima del fischio dell’arbitro c’è tempo per il 10 a 0 di Simone Pellegrino.

secondo tempo

Il secondo tempo ricomincia col pallottoliere in mano. Al 4° Luchizola fa l’11 a 0 ma poi Porto D’Ascoli ha una reazione d’orgoglio e firma il gol della bandiera con Francesco Traini: 11 a 1. Il 12 a 1 arriva però dopo pochi secondi e lo firma Vincenzo Sciarra per Albula Centro. Non si arriva neanche all’8°minuto della ripresa e Sciarra e Nava portano Albula sul 14 a 1. Al 12′ Santori porta i suoi sul 15 a 1: in questo momento Albula è la migliore prima classificata dei tre gironi e si accoppierebbe ai quarti con la vincente dello spareggio fra la seconda e la terza migliore terza classificata.

Al 13′ arriva pure il 16 a 1: segna Luchizola. Al 18′ Porto D’Ascoli prova a reagire almeno un po’ ma tra il giovanissimo Giorgio Amante e il gol si mette di mezzo la traversa, bel tiro a giro di destro però del classe 2001. Al 21′ comunque segna ancora Luchizola: siamo 17 a 1 e l’argentino di Albula è al sesto gol di giornata. Prima della fine c’è ancora tempo per i gol di Pellegrino, Nava e Verdecchia, che con una bella giravolta e un gol sotto l’incrocio fissa il risultato sul 20 a 1.

LE INTERVISTE

Per Porto D’Ascoli parla Marco Capponi che è comunque felice per la partecipazione al torneo della sua squadra, nonostante l’infelice giornata che è coincisa con l’eliminazione.

Per Albula parlano mister Di Battista e Roberto Verdecchia, autore di 2 gol. “Dispiace aver infierito ma eravamo obbligati” commentano i rossi.

