I gialli devono attendere il risultato di Albula per capire se passeranno da miglior prima ma intanto vincono il loro girone grazie alle belle prestazioni di Lucidi, Pignotti e Rossini

Cronaca partita: Carlo Fazzini. Video, foto e interviste: Gian Marco Marconi e Leonardo Delle Noci. Coordinamento e organizzazione Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude oggi con la prima delle tre partite del pomeriggio del 9 giugno il girone B, a caccia degli ultimi verdetti. Con San Antonio che probabilmente andrà agli spareggi, Paese Alto e Agraria si giocano invece il primo e secondo posto. Con una vittoria, Paese Alto metterebbe un’ipoteca sul passaggio del turno da migliore prima visto che ha un margine importante in differenza reti su Albula Centro, che guida il girone B e che scende in campo alle 17 e 30. Con una vittoria anche Agraria passerebbe da prima visto che in classifica è a 4 punti.

Formazioni:

Paese Alto: Valerio Pignotti, Ottavio Palladini, Fausto Pallottini, Enrico Maria Rossini, Aldo Ulissi, Davide Mancini, Enrico Lucidi, Maurizio Gaetani, Nazzareno Catalucci, Stefano Raffaeli, Filippo Gaetani, Gianluca Brutti. All.: Italo Giuliani.

Agraria: Daniele Scarpantonio, Marco D’Angelo, Davide Bizzarri, Alessio Urbani, Alessandro Materazzi, William Belardinelli, Matteo Pasquali, Angelo Sandroni, Leonardo Capriotti, Matteo Pasqualini, Samuel Tavoletti, Gianluca Angellozzi. All.: William Belardinelli.

Risultato Paese Alto-Agraria: 7-5

Marcatori: 7′ pt Rossini (P), 11′ pt Scarpantonio (A), 12′ pt Lucidi(P), 14′ pt Pasquali (A), 3′ st Pasquali (A), 5’st Rossini (P), 15′ st Capriotti (A), 16′ st Lucidi (P), 22′ st Pignotti (P), 23′ st Pignotti (P), 26′ st Lucidi (P), 29′ st Pasqualini (A)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

Primo tempo

La partita comincia con una buona pressione di Paese Alto che mette subito in chiaro che vuole vincerla per la vetta del girone. Tra il 2° e il 3° minuto ci prova due volte Rossini, l’ultima occasione si infrange contro il palo. Al 4° D’Angelo di Agraria risponde e ci prova da punizione: palla fuori. Ecco il video.

Al 7′ i gialli passano in vantaggio con una bella combinazione che porta al tiro Enrico Maria Rossini: è 1-0! Dopo appena un minuto la capolista rischia pure di raddoppiare: punizione a sorpresa battuta da Enrico Lucidi che va vicinissimo alla rete.

All’11° però i viola di Belardinelli la pareggiano, Daniele Scarpantonio si ritrova il pallone dentro l’area e batte col destro Raffaeli: 1-1. La partita è vibrante: passano meno di 30 secondi e Paese Alto è ancora avanti: Lucidi scarica il destro da posizione angolata e porta i gialli sul 2 a 1.

Al 15′ Agraria trova ancora la via del pari: D’Angelo trova una bella palla filtrante per Pasquali che da dentro l’area batte Raffaeli d’esterno destro: 2-2.

Riproponiamo la Belardinelli “Cam”, la telecamera che segue le indicazioni e la carica del mister di Agraria ai suoi giocatori.

Al 20′ Lucidi mette ancora i brividi ad Agraria: punizione respinta dalla barriera poi ancora il numero 10 dei gialli col sinistro e Angellozzi si salva col piede in angolo! Tre minuti dopo Agraria va vicina al colpaccio però: bella sgroppata di Bizzarri e palla in mezzo dove Leonardo Capriotti manca di un soffio l’appuntamento col gol!

Al 25′, a pochi istanti dal fischio dell’arbitro, Agraria rischia ancora di fare il terzo. Fallo di Lucidi al limite dell’area: al tiro va Capriotti e Raffaeli si salva per il rotto della cuffia.

Secondo tempo

Il secondo tempo ricominicia più forte del primo e nei primi 4 minuti prima Agraria si porta sul 3 a 2 con Pasquali poi dopo un minuto Rossini trova il nuovo pari con una bella girata di destro: 3-3!

Al 6′ però proprio Rossini si fa male al ginocchio ed è costretto a lasciar e il campo. Al 10′ Lucidi ha una grande occasione di portare i suoi in vantaggio: la sua punizione viene però bloccata da una gran parata di Angellozzi.

15′ minuto: Agraria ancora in vantaggio. Scarpantonio viene sbilanciato sulla fascia destra da Mancini. Sulla punizione Leonardo Capriotti trova il 4° gol dei suoi con un destro potente su cui Raffaeli non può nulla. I viola sognano la vetta. Ma un minuto dopo Lucidi infrange ancora i sogni: 4 a 4.

Enrico Lucidi in azione

Al 22′ Paese Alto trova la strada del gol. Da calcio d’angolo palla dietro dove Valerio Pignotti trova il 5 a 4 con un gran destro al volo. Il numero 9 trova pure il 6° gol dopo un minuto: 6 a 4. Adesso per Agraria scende la notte: Lucidi al 26′ (concessi 4 di recupero per l’infortunio a Rossini) parte in contropiede e supera Angellozzi con un delizioso pallonetto: 7-4 e Paese Alto ipoteca il primo posto nel girone B e forse quello assoluto di questa prima fase.

Prima del triplice fischio Pasqualini porta i suoi sul 7 a 5, ma non è abbastanza. Vince Paese Alto che si prende la vetta del girone a punteggio pieno.

LE INTERVISTE: AI NOSTRI MICROFONI VALERIO PIGNOTTI (PAESE ALTO) E WILLIAM BELARDINELLI (AGRARIA)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 152 volte, 153 oggi)