CALDERARA DI RENO – Parte subito con il piede giusto per la Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto, la partecipazione alla 48° edizione dei Campionati Nazionali Uisp di Pattinaggio Artistico a Rotelle in svolgimento a Calderara di Reno dall’8 al 18 giugno infatti Kevin Bovara, al suo primo anno nella categoria Professional Cadetti, ha conquistato la medaglia d’oro con un programma impegnativo dal punto di vista tecnico che prevedeva l’esecuzione di due tripli.

Ottimo il lavoro svolto fino a questo momento dallo staff tecnico che segue il talentuoso atleta sambenedettese composto da Ivan Bovara e Laura Marzocchini e dal preparatore atletico Alessandro Fratalocchi con la supervisione del tecnico Massimo Giraldi.

L’obiettivo di questo anno per Kevin, afferma il Presidente Anna Maria Laghi, è quello di disputare un ottimo Campionato Italiano Federale che si svolgerà a Folgaria a partire dal 23 luglio e centrare la qualificazione per i Campionati Europei sia nella specialità del singolo che in coppia con Matilde Matteucci della Conero Roller per cui, dopo aver fatto gli esami di terza media, lo aspetta un periodo di intenso lavoro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)