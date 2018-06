CORROPOLI – Ennesimo assalto a un distributore di benzina della Val Vibrata.

Nella notte scorsa, tra le 3.30 e le 4, un commando è entrato in azione sulla sp 259 e ha assalto l’area di servizio Ip. I malviventi, tutti a volto coperto, hanno prima bloccato la strada con dei mezzi agricoli appena rubati in zona: da un lato hanno piazzato una grossa trebbiatrice, dall’altro un trattore. Sono quindi entrati in azione con una ruspa devastando praticamente il distributore e abbattendo due colonnine del self service. Nel frattempo è scattato il sistema di allarme e i banditi sono riusciti ad aprire una sola colonnina e a mettere quindi le mani solo su una cassaforte (contenente poche centinaia di euro). Poi si sono dati alla fuga a piedi per le campagne prima dell’arrivo del radiomobile e dei vigilantes. Ingenti i danni all’area di servizio e indagini in corso da parte dei carabinieri.

