In entrambi i casi è intervenuto il personale sanitario del 118 per i soccorsi. Sul luogo le Forze dell’Ordine per i rilievi e ricostruire dinamiche

PORTO SAN GIORGIO – Mattinata difficile, quella del 9 giugno a Porto San Giorgio.

Prima, nel centro abitato, un ciclista è caduto a terra per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto in ambulanza e portato in ospedale per ulteriori cure mediche.

Poco dopo sulla Statale 16, impatto fra scooter e auto: lo scooterista è stato soccorso dai sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine stanno compiendo i rilievi per chiarire la dinamica.

