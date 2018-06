“Crediamo nell’importanza dello sport e per questo abbiamo pensato ad un camp estivo per coinvolgere i giovani del nostro territorio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13” affermano gli organizzatori

PEDASO – Summer Basket Camp organizzato da Associazione Pallacanestro Pedaso e La Tela Basket Campofilone dall’11 al 22 giugno 2018. “Crediamo nell’importanza dello sport e per questo abbiamo pensato ad un camp estivo per coinvolgere i giovani del nostro territorio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13” affermano gli organizzatori



Si tratta di uno spazio dedicato al gioco, in particolare al basket ma che non richiede particolari abilità, infatti è apertoa tutti, bambini e bambine anche alle prime esperienze.



La prima settimana, appuntamento a Pedaso, presso il Palazzeto dello sport di via Tommaseo, mentre la seconda settimana tutti a Campofilone presso la Palestra comunale.



L’idea nasce con l’intento di sviluppare progetti di educazione sportiva attraverso un attento e coordinato programma educativo e tecnico-sportivo senza mai tralasciare l’aspetto ludico tipico del basket. Il percorso ha una durata di 5 giorni per ogni turno con proposte adeguate ai più piccoli per il miglioramento delle proprie capacità coordinative, tecniche e condizionali.



Ci sarà spazio anche a proposte tecniche evolute sui fondamentali individuali e fisici per i ragazzi più grandi, grazie alla collaborazione con allenatori e istruttori altamente qualificati. Il tutto si svolgerà presso le strutture sportive dei due Comuni che aderiscono all’iniziativa.



Lo staff del “Summer Basket Camp 2018” proporrà percorsi idonei alla capacità dei singoli e non mancherà il materiale tecnico che è compreso nella quota di iscrizione. Per un’esperienza nuova di crescita personale e sportiva. Non perdere questa occasione di passare giornate di divertimento insieme a tanti amici.

La giornata tipo è caratterizzata per i più piccoli: nati dal 2007 al 2012, appuntamento alle ore 08:00 Accoglienza 09:00 I parte attività: minibasket 10:30 Merenda 11:00 II parte attività: giochi 12:30 Termine attività 13:00 Chiusura giornata. Mentre per i più grandi nati dal 2004 al 2006 appuntamento alle ore 08:00 Accoglienza 09:00 I parte attività: con focus su capacità coordinative, tecniche e condizionali 10:30 Merenda 11:00 II parte attività: focus fondamentali 12:30 Termine attività 13:00 Chiusura giornata. La merenda è compresa nel contributo sportivo.



Per info e prenotazioni contattare i responsabili: Claudio 3403345789, Sara 3388441534. Previste delle AGEVOLAZIONI: 20% SCONTO per: – fratelli/sorelle – 2° settimana SERVIZIO TRASPORTO: possibilità di usufruire del servizio trasporto da/per casa da richiedere al momento dell’iscrizione. NOTE: Per i non tesserati FIP è obbligatorio presentare il certificato medico: quello di sana e robusta costituzione per tutti i bambini fino ai 10 anni, quello agonistico (fotocopia) per i ragazzi dagli 11 anni..

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)