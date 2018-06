GIULIANOVA – Stamattina, 8 giugno, il Sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha effettuato un sopralluogo nelle zone interessate dall’attraversamento dello svincolo di Colleranesco del 4° lotto della Teramo-Mare con l’Ingegner Vincenzo Catone dell’Anas alla presenza dell’assessore Gianluigi Core, del funzionario Fabrizio Iacovoni, del Presidente della Commissione Urbanistica Gabriele Filipponi, dei capigruppo di maggioranza Federica Vasanella e Valerio Rosci e di una delegazione di residenti del tratto interessato all’attraversamento dallo svincolo individuato nella zona artigianale-industriale sino alla SS8O.

“Le richieste da noi sottoposte all’Anas – dichiara il Sindaco – affinché se ne faccia carico nella redigere il progetto definitivo sono state:

1. Che lo svincolo nella zona artigianale-industriale non attraversi la zona prospiciente l’Ecocentro comunale; ma al contrario, utilizzando la viabilità esistente da est a ovest, previa riqualificazione, si vada a innestare sino al sottopasso esistente nei pressi della Europa Acciai. Naturalmente, con l’ampliamento di detto sottopasso, in modo tale che possa essere attraversato anche dai mezzi pesanti. In questo modo, tale svincolo, oltre a non compromettere le proprietà in zona, permetterebbe di rilanciare e rendere più attraibile la zona industriale per nuovi insediamenti produttivi e volano per la creazione di nuove opportunità lavorative;

2. Che venga adeguato anche lo svincolo fra la zona industriale e la SS80, attraverso la realizzazione di una rotatoria”.

Infine, sindaco e amministratori hanno ribadito che oltre alla rotatoria finale in zona ex Star Kamin- Mauri’s, che diventerà l’uscita di Giulianova sud della Teramo-Mare, venga realizzata anche quella che dovrà sostituire l’attuale Bivio Bellocchio, per far defluire il traffico verso Giulianova Est- Centro e Nord”.

“Sopralluogo molto positivo – conclude il Sindaco – che ha posto i presupposti per la conferenza dei Servizi nella quale queste richieste dovranno essere recepite. Ho altresì condiviso con il Presidente della Commissione Urbanistica Gabriele Filipponi la convocazione a breve di una riunione sul punto”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 24 oggi)