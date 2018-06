Servono altri 100 mila euro per il secondo stralcio dell’opera, che prevede la creazione anche di un piccolo anfiteatro. A breve il sito del Comune pubblicherà la procedura da seguire per effettuare le donazioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poche settimane fa il bando per l’aggiudicazione dei lavori. Oggi un atto con cui Viale De Gasperi pubblicizzerà su tutti i suoi canali istituzionali la ricerca di 100 mila euro per completare il progetto. Stiamo parlando della Prua della Genevieve, che nei piani della giunta Piunti dovrebbe essere piazzata all’interno di un parco didattico-tematico al posto del Parco Bau, particolare che, tra l’altro, ha già fatto mobilitare un movimento cinofilo in città.

A completare il progetto, già finanziato per 100 mila euro anche grazie a interventi del BIM Tronto, Fondi Flag e Camera di Commercio, anche un piccolo “anfiteatro” utile agli eventi estivi, per il quale il Comune è a caccia da tempo di sponsor privati. Servono altri 100 mila euro e qualche riunione con il mondo dell’imprenditoria locale è già stata fatta. Adesso però la procedura diventa ufficiale e Viale De Gasperi pubblicherà dettagliatamente sul suo sito la procedura per effettuare le donazioni, che prenderanno la forma di sponsorizzazione (c’è l’idea, per le aziende che parteciperanno, di lasciare i loghi delle suddette all’interno del parco tematico).

Il Comune avvisa che se non si raggiungeranno i 100 mila euro di “bonus” per il secondo stralcio il progetto verrà coperto dallo stesso ente o verrà rivisto, a parità di qualità, in base ai fondi raccolti. In caso le sponsorizzazioni supereranno invece quella stessa soglia, i soldi verranno utilizzati per altri progetti.

