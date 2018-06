GROTTAMMARE – Il voto è alle porte e la coalizione di Centrodestra che sostiene il candidato Lorenzo Vesperini ospita il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Vesperini ringrazia il pubblico accorso all’evento: «Un plauso a voi che mi siete stati vicini e soprattutto a chi ha creduto in quelle che sono le mie capacità. Sono diversi anni che siamo sul territorio e vogliamo dare una svolta a Grottammare, abbiamo iniziato un percorso di cambiamento. Sono orgoglioso di aver avuto la squadra al mia fianco, in questi giorni avete dato veramente tanto e sinceramente non mi aspettavo un’azione così capillare sul territorio da parte dei miei 48 candidati».

E’ poi la volta del senatore Andrea Cangini, di Forza Italia: «Lorenzo Vesperini è una bella persona e può fare il bene della sua comunità. Io non sono ottimista di carattere, ma sono realista, e vedo che sta cambiando il mondo e la destra sta prendendo sempre più consensi. Stiamo attraversando un momento delicato, estremo, che ricorderemo a lungo, e chi ha la possibilità di impegnarsi può fare la differenza. L’unità è un valore, un sentimento, Forza Italia e la Lega sono due realtà che si tengono a vicenda, hanno bisogno l’uno dell’altro».

Il Senatore Maurizio Gasparri si mostra soddisfatto del lavoro di Vesperini: «L’impegno pubblico resta una parte importante, Vesperini e la sua squadra si sono impegnati al massimo: chi si propone sul territorio e lo fa con dedizione, coraggio e si emoziona è una garanzia per i cittadini. Noi abbiamo creato un’alternativa seria alla sinistra, il nostro obiettivo è aiutare i bisognosi e lo mostreremo con i fatti. Lorenzo Vesperini è una garanzia, la forza c’è e ci sono anche i sentimenti, due elementi fondamentali e imprescindibili per governare bene». L’importante in questo momento è consolidarsi sul territorio, vincere queste elezioni amministrative, è stato stilato un programma bello, realizzabile e possibile, c’è un lembo d’Italia che deve essere ulteriormente migliorato».

Sono intervenuti anche il Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, il vice Sindaco Andrea Assenti e vari Assessori tra cui Carboni, Olivieri, Ruggieri e Tassotti.

