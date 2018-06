Aperta a tutti, partirà dal sagrato della Chiesa di San Martino e attraverserà varie zone della località fino ad arrivare in piazza Carducci. In caso di pioggia evento nella sala Kursaal

GROTTAMMARE – Venerdì 8 giugno il candidato sindaco Enrico Piergallini e i candidati delle liste “Solidarietà e Partecipazione“ e “Città in Movimento” chiuderanno la campagna elettorale di Grottammare con una pedalata attraverso la città.

“Volevamo anche questa volta ritornare in quasi tutti i quartieri di Grottammare – dichiara il candidato Sindaco Enrico Piergallini – per poter condividere con i cittadini gli ultimi momenti di questo entusiasmante percorso che ci ha condotto alle elezioni amministrative 2018. Lo faremo senza essere noiosi, in maniera giovane, accompagnati dalla musica”.

La pedalata, aperta a tutti, partirà dal sagrato della Chiesa di San Martino alle ore 16.30. La prima tappa sarà Piazza Kursaal alle ore 17, dove i partecipanti saranno accolti dalla voce di Alice Nonnis e dalla chitarra di Luca Baldassarri. Il gruppo poi si sposterà in Piazza Fazzini, guidato dalla Street Band “Piceno Brass Quintet”; la band si esibirà anche alla tappa n. 3 prevista in Piazza Giovanni XXIII alle ore 18. La pedalata si concluderà alle ore 19 in Piazza Carducci con il concerto della “Sugar Friends Band – Tributo a Zucchero”.

Enrico Piergallini afferma: “Abbiamo pensato ad un evento che permettesse di concludere questo lungo viaggio con il sorriso, trasmettendo un messaggio molto importante: vogliamo continuare a realizzare un modello di città sostenibile, rispettosa dell’ambiente, viva e in salute, aperta all’innovazione e alla mobilità leggera. La bici è il simbolo di tutto questo. Speriamo che il tempo ci consenta di stare all’aperto”.

In caso di pioggia infatti la pedalata sarà sostituita da un evento presso la Sala Kursaal alle ore 18.30, nel quale saranno presenti i gruppi musicali e i candidati delle liste del “gabbiano” e della “vela”

