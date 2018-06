L’evento si tiene in Piazza kursaal (In caso di pioggia Sala Consiliare) alle ore 18 dell’8 giugno.

“Noi non vi offriamo né porchetta e vino né asfalti elettorali – dichiara la candidata Alessandra Manigrasso – né tantomeno utilizziamo la spesa pubblica come arma per portare dalla nostra parte gli elettori; in questa campagna elettorale dai costi contenuti vi abbiamo offerto idee , proposte e progetti”.

“Sono cinquanta le proposte concrete che offriamo ai grottammaresi – continua la pentastellata – e sono: l’ascolto dei cittadini attraverso la democrazia partecipativa , il reddito di cittadinanza sul modello di Castelfidardo (i beneficiari della borsa lavoro per sei mesi), ancora, Tari zero per le nuove imprese, l’istituzione di un Ufficio-Europa che “catturi” i fondi europei, politiche per il piccolo commercio, destagionalizzazione del turismo, tariffazione basata sul principio “meno inquini meno paghi” , sostegno ai diversamente abili. Vogliamo una città partecipata, inclusiva e sostenibile”.

