PORTO SAN GIORGIO – La Vpm Volley Angels Project non si ferma più e, dopo aver conquistato alcune settimane fa il titolo provinciale Under 13, ha dominato le semifinali regionali e domenica prossima giocherà a Fermo la finalissima marchigiana di categoria contro il Volley 80 Gabicce e la Nova Volley Loreto, che hanno eliminato le prime due teste di serie.

Comunque vada sarà un successo per le atlete del presidente Benigni, che nella peggiore delle ipotesi saranno la terza forza Under 13 di una delle regioni pallavolisticamente più forti in Italia. Ma, poiché l’appetito vien mangiando, al direttore tecnico Daniele Capriotti e a tutto il suo staff non passa per la testa di giungere alle finali con la squadra appagata dalla storica qualificazione.

Dopo aver vinto il primo titolo della propria storia, la Vpm infatti è pronta a vendere cara la pelle nella finale regionale. Tornando alla semifinale di domenica scorsa, disputatasi alla palestra “Nardi” di Porto San Giorgio, le rossoblù hanno fatto capire fin dall’inizio le proprie intenzioni superando nettamente la formazione di Offagna (2-0 con parziali a 21 e 14) e ponendosi in una posizione di assoluto privilegio, specie dopo che le doriche hanno battuto 2-1 la Paoloni Appignano, terza formazione a disputare la semifinale di Porto San Giorgio. A quel punto alla Vpm bastava vincere solo un set contro Appignano per regalarsi il sogno della qualificazione alla finalissima regionale e, dopo un parziale tiratissimo, chiuso sul 25-22 in proprio favore, esplodeva la festa dei giovanissimi angeli. Sullo slancio la Vpm vinceva anche il secondo set a 19, chiudendo quindi entrambe le fasi (finale provinciale e semifinale regionale) senza aver ancora perso un solo set.

Ecco i nomi delle ragazze della Vpm Volley Angels Project che hanno conquistato la finale regionale di Fermo, che si svolgerà alla palestra di Via Leti, nella zona del campo di atletica: Rebecca Ciccalè, Aurora Torresi, Beatrice D’Abramo, Veronica Orsili, Felicia Casarin, Emma Massi, Federica Mozzorecchia, Veronica Maracchione, Benedetta Maria Gennari e Marta Magnaguadagno. Questo risultato premia l’enorme lavoro svolto negli anni da tutto lo staff tecnico della Volley Angels Project coordinato da Daniele Capriotti e che si è avvalso della collaborazione di Luigina Di Ventura, Attilio Ruggieri, Daniele Ercoli, Marco Sbernini, Domenico Conforti e nella scorsa stagione anche da Stefania Troli.

Il futuro è oggi per questa società che da quando è stata fondata (quindici anni fa) ha sempre fatto della programmazione il proprio cavallo di battaglia, andando oltre la gioia effimera di una vittoria oggi, in favore della maturazione dei vari gruppi domani.

Una filosofia vincente che premia la costanza del direttore sportivo Fulvio Taffoni, creatore di questa società che ha retto a costo di numerosi sacrifici anche personali e che oggi ha iniziato a produrre i frutti di quella passione messa in questo meraviglioso progetto.

