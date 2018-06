SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 7 giugno 1981- 7 giugno 2018. Trentasette anni esatti sono passati da una delle più grandi tragedie che ha colpito la nostra città e, in general, uno stadio di calcio italiano. Oggi si ricorda il rogo del Ballarin in cui persero la vita le due giovanissime Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni.

Nell’anniversario della tragedia anche il sindaco Piunti ha voluto dedicare un pensiero alla memoria. Qui la sua nota diramata alla stampa.

“In questa giornata la memoria dei sambenedettesi ritorna al 7 giugno 1981, al dramma di una tragedia collettiva che fu doppiamente crudele perché derivò da una festa. La gioia si trasformò in dramma, la felicità per il raggiungimento di un traguardo sportivo che era anche traguardo di popolo si tramutò in disperazione. L’impeto devastante del fuoco del Ballarin entrò nelle case di tantissime famiglie che tutt’oggi portano, nel corpo come nella mente, i segni della sciagura.

A loro va il pensiero affettuoso dei sambenedettesi, un particolare abbraccio lo riserviamo ai parenti di Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni. I loro vent’anni sfiorirono su quelle gradinate, il loro ricordo non sbiadirà mai.”

